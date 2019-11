En ce dimanche après-midi pourri, je suis tombé sur la vidéo du fan game Tomb Raider 2 par Nicobass sorti en 2017. Cette musique, cette mise en scène, cette aura de mystèrePourquoi on n'arrive pas à retrouver ce truc dans les jeux modernes. Alors je garde espoir, après le remake de FF7 je me dis que rien n'est impossible. Je demande juste un jeu d'aventure qui donne le sentiment d'aventure, c'est-à-dire sans plateforme fluo pour m'indiquer le chemin à suivre. Sans un compagnon de voyage qui me spoil tout sentiment de solitude, sans cette manie de prendre le joueur par la main et le guider partout. J'ai adoré les Uncharted par exemple mais Tomb Raider PS1 a une place à part à mes yeux. J'ai des sentiments pour cette licence...Je sais que beaucoup critique le gameplay des premiers Tomb Raider, mais pour avoir refait TR2 l'année dernière. Il est quasi parfait en termes d'inertie. En fait, il faut le moderniser mais garder le feeling "lourd" de Lara Croft. Quand on compare à Uncharted où il suffit de tapoter X pour escalader sans aucun sentiment de risque, vertige, poids... Nathan Drake n'a aucune inertie. Je sais pas comment vraiment expliquer ça.Donc voilà, si chez Square soft Enix ou je sais plus, quelqu'un a la bonne idée de faire un remake modernisé de Tomb Raider 2 tout en gardant le charme de l'épisode, qu'il sache que je suis un bon client