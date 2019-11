Bonsoir ! Nouveau jeu des citations après en avoir fait déjà deux et ça vous a toujours bien plu donc pas de raison d'arrêter ^^Je rappel vite fait les règles : Je vais balancer des citations de jeux ET de film et vous devrez trouvez de quoi ça vient avec possibilité de donner un indice (vous avez qu'a me demander dans les com) pour les vraiment difficile. Sur ce, c'est partit. Je vais indiqué aussi le niveau de difficulté de chacune des citations, bonne chance !1: (Jeux) Argh.. Une fois encore tu as laissé la victoire nous échapper, combien de fois t'ai je répéter que cette fille ne pouvait rien t'apporter de bon ? Nous en serions pas là si tu étais CONCENTRÉ ! : Très difficile :- Réponse : ?2 : (Film) Ça carillonne à tes esgourdes, morue ? : Difficile :- Réponse : Les 8 Salopards (Trouvée par Goldmen33)3 : (Jeux) Et 3 ! Et 4 ! Et 5 bande d'enculé !!! : Très difficile :- Réponse : Gears of War 2 (Trouvée par Voxen)4 : (Film) Parce que tu es petit, insignifiant, et parce que je te tabasse si tu refuses ! : Facile :- Réponse : L'âge de Glace (Trouvée par Edarn)5 : (Jeux) Il est officiellement l'heure de se coucher ! : Très difficile :- Réponse : ?6 : (Jeux) Offrons aux péquenauds un bon spectacle, deux dingues dans une lutte à mort ! : Difficile :- Réponse : Batman Arkham Asylum (Trouvée par @Voxen)7 : (Jeux) Tout va bien pour toi ? Oh ouais trop bien ! :Quasi impossible :- Réponse ?8 : (Jeux) C'est ça le truc avec ces putains d'être cher, il te plante un putain de couteau dans le dos à chaque fois : Difficile :- Réponse : Far Cry 3 (Trouvée avec indice par Voxen)9 : (Film) Ils nous suce, ils nous boivent, et ils nous vaporise dans cette putain d'herbe rouge ! : Difficile :- Réponse : La Guerre des Mondes (Trouvée par Nature)10 : (Jeux) Je t'encule Michael ! Et je vais vraiment finir par le faire ! : Facile :- Réponse : GTA V (Trouvée par Monz666)11 : (Jeux) T'a 3 mois ! Et si tu préviens les flics, je le saurai. Et quand je te retrouverai, je te ferais pas le cadeau de te donner la mort. : Très difficile :- Réponse : Uncharted 4 (Trouvée avec indice par Voxen)12 : (Jeux) Vous vous souvenez quand je vous ai dit "Je vais vous tuer" et que vous avez dit "pas question" ? Qu'est ce qu'on a rit. : Très difficile :- Réponse : Portal (Trouvée par Voxen)13 : (Jeux) "donne un nom" Arrête de te bouffer les crottes de nez, j'ai l'impression d'être assis sur une quiche lorraine ! : Très difficile :- Réponse : Rayman 3 (Trouvée par Voxen)14 : (Film) J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde ! : Difficile :- Réponse : Scarface (Trouvée par Monz666)15 : (Film) On peut paniquer maintenant ? : Facile :- Réponse : HP et la Chambre des Secrets (Trouvée par Voxen)16 : (Jeux) Montre moi tes feintes et tes pirouette, tu as attisé ma curiosité. : Quasi impossible :- Réponse : The Witcher 3 (Trouvée par Voxen)17 : (Jeux) Tu es le type de ce petit merdeux de prêtre ? Son "assistant" ou un truc dans le genre ? : Très difficile :- Réponse : Outlast (Trouvée avec indice par Voxen)18 : (Film) Ne me racontes plus que tu es innocent parce que c'est une insulte à mon intelligence et ça me rend de mauvaise humeur. : Normal :- Réponse : Le Parrain (Trouvée par Goldmen33)19 : (Jeux) Monstre ? Un peu rapide comme jugement, quand on sait que toi et ton ami, vous avez tués combien d'hommes ? : Difficile :- Réponse : The Last of Us (Trouvée par Voxen)20 : (Film) Et bien.. C'est plus gai dans un cimetière. : Facile :- Réponse : Le Seigneur des Anneaux Les Deux Tours (Trouvée par Voxen )Voilà, 20 citations à trouver, et on triche pas svpBon courage car certaines sont vraiment pas évidente !PS : Je mettrai le pseudo de celui a trouvé à côté de la citation en question.1 jeu/film par licence donc c'est pas plusieurs fois le même jeu ou film