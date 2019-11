Salut à tous, Ça va paraître peut-être un peu idiot d'hésiter autant entre les deux versions mais c'est la première fois que j'ai du mal à choisir et je pense que le fait que les légendaires soient aussi ressemblants n'y est pas étranger. Suis-je le seul dans ce cas ? Merci

Like

Who likes this ?

posted the 11/03/2019 at 08:27 PM by carlexzaibatsu