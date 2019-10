Mine de rien, cela fait depuis avril 2017 que Outlast 2 a vu le jour sur nos consoles, et depuis plus rien de la part de Red Barrels, auteur des 2 premiers volets.



Mais il se pourrait bien que quelques chose se prépare concernant la licence et en plus la période d'Halloween étant une période propice à ce genre d'annonce.



En effet, Red Barrels a posté sur son compte Facebook une image assez énigmatique avec écrit en dessous :









"Coming soon" Une annonce pour bientôt ?



