Spa un scoop, le circuit Spa Francorchamps était sur le point d'être au point pour GT Sport.



Mais ça fait quelques MAJ qu'on nous dit que "Spa pour cette fois"



On avait beau s'dire "Spa grave", on pensait quand même que "Spa cool" malgré tout.



Eh bien cette fois, c'est la bonne !



Spa une blague, la MAJ 1.45 arrive aujourd'hui aux alentours de 18HOO et inclus enfin le fameux circuit !



Ansi que de nouvelles voitures :



Porsche Taycan Turbo S ’19

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce ’15

Mazda Demio XD Touring ’15

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG ’71



Et des nouvelles courses dans le mode GT League :







Beginner League: Two new rounds added to the Group 4 Cup

Amateur League: Two new rounds added to the Real Circuit Tours

Professional League: Two new rounds added to the Nostalgic 1979

Endurance League: One new round added to the X2019 Competition Endurance Series



Spa trop tôt !





(Déso pas déso)