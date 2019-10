En fait Cameron est déjà en retratite, il a trouvé un super plan avec les 3 Avatar supplémentaire dont le premier ne sortira qu'en 2021.



Là donc il récupère des projets ou en fait réaliser à sa place. Alita Batlle Angel et donc là Terminator.



Après le Terminator 3 complément pourri mais avec une bonne idée de départ qu'on aurait une "terminatrice". La série était donc tombé dans le fossé avec son casting merdique car le film ridiculisait (comme Luke qui balance un sabre laser) en fait ses 2 prédécesseurs en déclarant bah en fait le "Jour dernier on en peut pas l'éviter! On vous a bien eu avec les T1 et T2, c'était du bullshit".

A vrai dire cela ressemblait au Terminator de trop à peine digne d'une série télé.

on gardera donc l'idée d'une Terminatrice même si en fait stupide vu que le T1000 pouvait se morpher en tout être humain/chose (mère adoptive de John).

La scène avec le camion de construction qui est quand même charismatique. Pour le reste c'était juste un film annonçant la fin officiel de Schwarzie au cinéma.



Ensuite Renaissance qui était en fait pas trop mal mais qui était plus dans un registre d'action. Plein d'idée mais le film n'a pas marché. Ayant la bonne idée de ne pas inclure Schwarzie dans un rôle mais avec la scène à la fin qui faisait son effet.



Puis Genesys, pour tout dire là j'ai de vague souvenir mais rien de marquant sauf que faudrait papy Schwarzie pu la rouille. Ce n'est plus gênant, là c'est indécent.



Donc là Dark Fate, un scénario creux qui va très vite au début puis devient trop mou au milieu, la fin est mauvaise car l'idée de tourner (en plus c'est brouillon) de nuit. Des poncifs, une sorte de surenchère sur plein d'aspect mais sans que cela vole haut.

Le personnage de Grace est pas trop mal (l'idée rappelle un peu Renaissance).

Par contre il y a un côté wtf avec Sarah qui dérange, on préfère ne rien avoir vu car en fait la position de Sarah dans le film face au terminator est expliqué en moins de 2 minutes sur le bord d'une plage à boire une pinacolada...à comparer à Terminator 2.

Evidemment Schwarzie était dans le film puisque le trailer annonçait la couleur. Malheureusement, voilà là encore c'est gênant, on retiendra un clin d'oeil dont on ne sait pas si il faut rire ou pleurer avec la petite scène des lunettes.

Côté Terminator, bon on a droit a encore une mise à jour mais assez mineure car mal exploité.



Ont-ils encore des idées, la réponse est non!

Le film est assez plat, trop plat et sans grosse surprise. La première demi-heure s'évertuant à copier les premiers films, le reste c'est assez creux.

Sinon en a encore une situation grotesque d'incohérence temporelle mais qui passait crème à l'époque de T1 et T2, là franchement messieurs un peu d'effort quoi.



Niveau violence car à la base Terminator c'est assez violent tout du moins les 2 premiers, le premier touchant même à l'horreur. Là c'est super light, juste à un moment furtif, le nouveau Terminator fait gicler une tête mais cela tient de la milli-seconde. On est dans un registre à la Jurassic Park/tout public. On sait qu'il s'est passé des choses mais on ne te monter rien.



On a encore un film qui projette pour une énième fois des discours féministes girl power, à vrai dire comparé à d'autres là c'est mieux fait ou plus léger, cette team de nana en mode road movie avec le faux twist: sac à bébé, son enfant sauvera la planète au final pour atterrir sur un truc comme mais John C'est toi!



Il ont ouvert en grand la possibilité d'une suite, On espère maintenant qu'il n'y en aura pas et que Schwarzie repose en paix définitivement.



Ce film est juste au-dessus de Genesys mais comme ce dernier est à peine moyen.