PC Engine

Aujourd’hui mes p’tits lapins coquins, on va parler d’une super-héroïne de la PC Engine : Wonder Momo ! Ou plus précisément Momo Iziri puisque c’est son vrai nom !



Alors à première vue, on dirait comme ça une bonne grosse daube à la jouabilité discutable. Et pourtant il se dégage de ce titre un « je ne sais quoi » de complètement barré qui fait qu’on s’accroche à ce titre un peu hors norme pour voir jusqu’où il va nous mener.



Hé bien accrochez-vous car ce titre - 30 ans après sa sortie - a encore une actualité de nos jours !