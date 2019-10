Après Ninja en août dernier c'est maintenant shroud qui délaisse Twitch pour continuer son aventure de streamer sur la plateforme de Microsoft, Mixer. Du haut de ses, Michael Grzesiek aka "shroud", est un des streamers les plus renommés de la scène FPS américaine, aussi bien capable de diffuser sur PUBG, Apex ou encore CS:GO. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un très gros coup pour Mixer qui acquière un nouveau streamer très populaire, ce qui va très certainement accroître le nombre de spectateurs sur la plateforme.Si vous souhaitez vous faire une idée sur cette personne, voici une vidéo montage des performances de Shroud sur PUBG :Ou encore sur CSGO :

