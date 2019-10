Pour ceux qui ne savaient pas, le manga Rurouni Kenshin ou Kenshin le Vagabond chez nous continue au Japon avec le nouvel arc HokkaidoCet arc prend place quelques années apres les derniers combats de Kenshin contre Enishi.Notre heros est marié avec Kaoru et ils ont un fils.Yahiko est egalement un responsable du style Kamiya Kashin RyuTout va bien jusqu'a ce que quelques circonstances amenent Kaoru à se rendre à Hokkaido avec Kenshin à la recherche de son pere qu'elle croyait mort. Le truc c'est qu'un plan diabolique se trame au nord du Japon et ça va donc pas totalement.se passer comme initialement prévu.J'ai reçu le tome 3 l'autre jour et outre que ce soit toujours aussi bon bah ça fait son effet de voir Kenshin au côté des anciens hommes de Shishio pour lutter contre la nouvelle menace!Bref, c'etait un des shonen qui m'ont accompagné par le passé avec genre DBZ. Et contrairement au premier cité qui a ses hauts et ses bas, cette suite et nouvel arc est plutot bon pour le moment!