Pikachu, Dracaufeu, Miaouss et Évoli en Gigamax.Live Pokémon aujourd'hui à 15h.Poids du jeu 10,3 gigasLe leak "Affleck" de 4Chan qui devient de plus en plus crédible:En plus du rival Nabil (Hop), nous ferions également face à Bede et Marnie durant l'aventure.La team ennemie se nommerait Yell (signifiant crier en anglais), des fans de Marnie causant pas mal de problèmes.Afin de prendre part aux défis des arènes, il faudrait obtenir le soutien d'un sponsor. Celui de Bede serait le Président Rose et sa secrétaire Oleana.Eternatus serait le troisième légendaire de cette génération, qualifié de maléfique.En plus de pouvoir dynamaxer nos Pokémon, une autre mécanique se nommant Gigantamax changerait l'apparence en plus d'augmenter la taille.La forme gigantamaxée de Miaouss ressemblerait à un chat allongé, celle de Lokhlass aurait des sortes de partitions avec des notes de musiques et Pikachu arborerait son apparence rétro avec de l'embonpoint.Sonya serait l'ancienne rivale de Tarak (Leon), elle qui effectue désormais des recherches sur le Dynamax avec sa grand-mère, la Professeur Magnolia.Des Pokémon connus disposeraient d'évolutions régionales. Ce serait le cas de Canarticho (Farfetch'd), qui évoluerait en Sirfecht'd (l'apostrophe ayant été oubliée sur le nom original, il est de bon ton de supposer que l'évolution le garderait), et de Miaouss dont la forme évoluée serait une boule de poils gris en épis.Deux Pokémon ressembleraient à des tamias (chipmunk) et se nommeraient Skwovet et Greedunt, se cachant dans les arbres à baies pour attaquer aléatoirement lorsque nous voudrions en cueillir de trop, ce qui entraînerait la perte de la moitié des baies tombées.En plus de Percy (Milo) et Donna (Nessa), un certain Kabu ferait partie des premiers Champions que nous devrions affronter. En quatrième viendrait Opal, une actrice spécialisée dans le type Fée.Avant d'affronter les Champions il faudra réaliser un défi, comme l'a prouvé la démo de l'E3 avec celui de Donna, qui est bien une sorte de labyrinthe avec des cascades.Pour Percy, il faudrait rassembler un troupeau de Moumouton, mais un Yamper (et non Pamper) les surprendrait et les enverrait rouler ailleurs.Kabu demanderait lui de capturer des Pokémon et d'obtenir 5 points, le tout dans un affrontement de groupe avec un autre dresseur ayant le même objectif.Le mini monde ouvert que sont les Terres Sauvages a bien été dévoilé, avec un système météorologique et des trous dans le sol menant aux Raids Dynamax. De même, nous avons déjà pu constater que d'autres joueurs à proximité apparaîtront et permettront d'obtenir des objets.Le camping servirait à jouer avec nos Pokémon à la manière de la Poké Récré et de la Poké Détente.Deux jouets, une plume et une Poké Ball, permettraient de s'amuser avec nos compagnons pour augmenter l'amitié. Il serait également possible de cuisiner du curry pour améliorer les statistiques en plus.Les Pokémon n'apparaîtraient pas à nos côtés dans la nature, ce qui s'avère jusqu'à présent.Flambino aurait des attaques de type Combat, mais serait un pur type Feu (oui, l'auteur a écrit fighter, mais tout indique une coquille avec fire). Il évoluerait en Raboot et son stade final ressemblerait à un combattant humanoïde.Larméléon évoluerait en Sizzile puis en Intelleon, un caméléon sur le thème de l'espionnage.Ouistempo finirait par devenir un gorille géant frappant un tambour en bois pour attaquer.Enfin, un Pokémon ressemblant à une mouette bleue pourrait plonger dans les étendues d'eau et en ressortirait avec un barracuda (nouvelle créature ou Bargantua ?) ou un Pikachu, qu'il lancerait ensuite sur son adversaire.Quelques éléments de son leak sont maintenant confirmés, à voir pour la suite.