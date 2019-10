Alors que la sortie n'est plus que dans deux semaines, Activision dévoile les configuration minimales et recommandées pour faire tourner le titre sur PC.



CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 7 / 10 (64-bit)

Processeur : Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

RAM : 8 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon HD 7950

Espace libre : 175 Go



CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)

Processeur : Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600X

RAM : 12 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

Espace libre : 175 Go