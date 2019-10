On Fixe Le Rétro

Hello les kids!!Je ne sais si les plus anciens du site s'en souviennent mais j'avais une rubrique sur mon blog que j'avais appelé "On fixe le retro".J'y parlais de jeux rétro, mais avec le temps cette rubrique à déménagé sur Wordpress et est devenus un billet d'humeur sur comment je vois les jeux vidéo.Il ne faut pas voir une quelconque vérité ou quoi que ce soit, mais juste ma vision sur un sujet précis concernant notre média préféré.Je ne dis pas que j'ai raison, ou même essaye de vous convaincre que mon point de vue est le bon, ce n'est pas du tout le sujet mais juste partager avec vous mes pensées.Je ne l'avais pas mis a jour depuis 3 ans (depuis mon déménagement en Irlande en fait), mais là j'ai eu envie d'écrire quelque chose et de partager.Vous pouvez ne pas être d'accord et c'est légitime, mais en tout cas j'espère sincèrement qu'il vous plaira.MerciAdresse du Wordpress