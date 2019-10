C'est un peu un titre putaclick j'avouemais ils viennent d'annoncer le Surface Duo qui est un Smartphone de la gamme Surface à double écrans pliables et bien évidemment il sera compatible avec xCloud et l'un de ces écrans sera adapté pour offrir un contrôle tactile qui simule un pad XBOX, il sera donc possible d'emporter son écosystème XBOX partout dans sa poche. On pourra évidement le faire avec d'autres appareils et on a pas de détails encore si Surface Duo contiendra des compatibilités exclusives à l'appareil.