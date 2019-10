SEGA

League of Wonderland, le spin-off du MOBA Wonderland Wars en arcade, est disponible comme prévu aujourd'hui mondialement sur iOS et Android.

"SEGA lance son RTS LEAGUE OF WONDERLAND en France et dans le monde. LEAGUE OF WONDERLAND, c’est toute l’expertise SEGA en matière de jeux sur Arcade, désormais jouables sur supports iOS et Android. Le jeu a déjà fait ses preuves en gagnant le cœur de plus de 350 000 fans lors des précommandes. Ces derniers seront récompensés par des cadeaux ingame dès la sortie du titre.



LEAGUE OF WONDERLAND réunit des personnages marquants de l’Histoire, divers héros tirés de contes de fée et autres créatures mythologiques célèbres dans des combats haletants hautement stratégiques. Les decks composés de huit cartes s’opposent avec leurs forces et leurs faiblesses pour tenter de renverser les tours de l’adversaire en moins de 2 minutes. Attaquer, défendre ou sacrifier son unité : il faut réfléchir vite et bien pour espérer faire la différence dans ce court laps de temps

