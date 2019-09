Kojima Production viens a l'instant d'annoncer que Death Stranding est passé Gold !Autrement dit, pour ceux qui ne suivent pas au fond la (je vous voit !!!), son développement est terminé et la production des exemplaires a vendre va commencer.Il est tout de même intéressant de noter qu'alors que la presse viens de jouer plusieurs heures a The Last of Us, qui sortiras le 21 février 2020 (je rappel pour ceux qui ne suivent toujours pas au fond la, bande de dissipés gredins que vous êtes de bon matin !), et bien les journalistes n'ont a ce jour toujours pas pu mettre leurs grosses paluches suintantes sur Death Stranding...Un titre qui a pourtant tendance, lui, a foutre ces paluches dégoulinantes partout, c'est tout de même un comble !Cette situation vas-t'elle durer ? Que nous cache t'on ? Que ne sachons nous pas ? Geoff Kighley est-il le seul homme sur terre a y avoir jouer ? Quand les gens auront-ils un "An Hideo Kojima demo" ? Kojima as-t'il décider de faire pipi sur la presse ? Des champignons envahiront-ils les rédactions ? Les castor lapons sont-ils hermaphrodites ?Vous le saurez dans un prochain épisode de cet Hideo Kojima Series