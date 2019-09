Cet un article pour les moteurs de recherche.Pour débloquer un Légendaire, il faut 4 étoiles jaunes sur un héro et qu'il est un niveau minimum de 20.Jaune : Captain OnishimaBleu : Axel StoneVert : GumRouge : BeatJaune : Gus, TailsBleu : RolfVert : WrenRouge : Beat, Tom Johnson, Blaze Fielding, B.D. JoeJaune : Cream & CheeseBleu : SonicVert : Amy RoseRouge : KnucklesJaune : Death AdderBleu : Ax BattlerVert : Gilius ThunderheadRouge : Beat, Shadow, B.D. JoeJaune : Adam HunterBleu : RolfVert : WrenRouge : Knuckles, Largo PotterJaune : Joe MusashiBleu : AgehaVert : Mr. X, EbitanRouge : HibanaJaune : AiAiBleu : Rouge, Selvaria BlesVert : GonGonRouge : MeeMeeJaune : Thomas RoganBleu : DJ Professor K, Axel Stone, Ryo Hazuki,GenaVert : Gum, AxelRouge : Dr. CurienJaune : Alicia MelchiottBleu : ???Vert : Welkin GuntherRouge : Largo PotterJaune : GusBleu : GenaVert : AxelRouge : Blaze Fielding, Hibana, Knuckles, Largo PotterJaune : GusBleu : Gena, Sonic, Rolf, Ax BattlerVert : Big the Cat, Amy RoseRouge : Dr. CurienJaune : ???Bleu : Ryo HazukiVert : Ren des HeavensRouge : Tom JohnsonJaune : OursBleu : NeffVert : ???Rouge : Loup-garouDernière édition : 15/09/2019(Les photos proviennent directement de ma session)Ma guilde : Mega Drive Fr

Like

Who likes this ?

posted the 09/15/2019 at 06:51 PM by gunstarred