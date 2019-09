Voilà le Stream Spéciale Pirates Emporium vient d'être posté sur Youtube on y voit brièvement le nouveau système de Micro transactions mis au point par Rare pour Sea of Thieves. On pourra donc dans un premier temps y acheter des animaux de compagnies comme des singes ou des perroquets ( mais d'autres animaux arriveront ) il y aura également la possibilité d'acheter des accessoires aux animaux comme une veste, un bandeau, un cache oeil etc... on pourra également acheter de nouvelles emotes et cosmétiques de Navires ( celui présenté dans la vidéo est un Clin d'oeil à Banjo Kazooie ). Il y aura également un nouveau magasin et une nouvelle monnaie qui s'appellera les " pièces anciennes " il sera donc possible de récupérer ces pièces avec nôtre carte bleue ou alors il y aura des squelettes qui apparaîtront aléatoirement sur les île avec un taux de fréquence assez rare, mais il sera possible de les rencontrer et de les tuer pour récupérer directement des pièces anciennes qui pourront être dépensé dans l'Emporium.Une nouvelle Vidéo détaillant beaucoup plus la Maj et une nouvelle série de quêtes sera présenté Mercredi.Le teaser du Pirates Emporium débute à ( 6:30 ) et à ( 27:48 il y a une petite surprise qui se passe lors du Stream