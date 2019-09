Helloj'ai toujours aimé les mmorpg, mais bon depuis que j'ai arrêté wow ( panda), qui était devenu est job mode fast food.Je m explique faire:Le mode facile/normal/HM et ...Les quetes a faire et a refaire tout les jours pour avoir le stuff qu il faut pour avancer.La recherche de groupe, ou on se dit a peine bonjour La monture volante ou on ne voit même plus le jeu.Le tout cumulé c'etait trop, surtout avec la communauté qui s est vraiment dégradé.Sinon j’étais aussi sur Guild wars 1 et 2 DAOC, everquest 1/2, Wildstar et bien des Free to playdernier en date : Black désert (tenu 1 mois dessus )Je trouve qu'il y a plus rien a se mettre sous la dent. Sauf pour pay to win.Votre avis ?