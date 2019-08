Bonjour à tous.



Je voudrais acheter le jeu Fire Emblem Tress Houses en dématérialisée car je suis actuellement au Cap Vert depuis plusieurs mois, et je le suis encore pendant un petit bout de temps, et ici, les magasins de jeux vidéos ça n'existe pas (voir les magasins tout court xD). Du coup je dois passer par la version de téléchargement si je veux me le prendre. Mais en voyant le prix sur l'eshop 60 balle, au lieu de 45 euros sur la plupart des sites marchants, j'avoue que ça fait un peu mal. Du coup j'ai essayé de chercher si je pouvais pas passer par un autre site ou je pourrais acheter le code de téléchargement pour moins chère. J'ai trouvé le site cdkeys.



Connaissez vous ce site? Est-il sur?

Je ne risque pas d'être bloqué pour le télécharger? Car quand je lis les termes et conditions, ça me dit que je vais recevoir un sms lors de mon achat. Sauf que mon tel fonctionne que par la wifi, je n'ai pas le réseau pour recevoir des sms de manière classique. Le fait que je sois au Cap vert ne va pas me bloquer?



Bref si quelqu'un a déjà fait ce genre d'achat via des pays un peu à part, peut me renseigner s'il vous plait.



Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.