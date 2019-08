Brian Fargo le boss de InXile et Tim Campbell le Game Director de Wasteland 3 on présenté un peu plus de Gameplay de la Démo Alpha de Wasteland 3 on y voit que le jeu à bénéficié d'un bon up graphique par rapport à Wasteland 2 avec des effets de lumières très soigné et divers effets de particules, un HUD plus moderne à la X-Com, le jeu est entièrement doublé cette fois on recevra beaucoup de messages par radio, chose amusante on voit qu'on peut utiliser le véhicule des Rangers au combat, il y a également divers énigmes dans l'environnement, plusieurs façons de réussir une quêtes et les choix auront des conséquences tout au long de l'aventures, On peut également voir qu'ils ont introduis des cinématiques pour les personnages important du jeu comme Vic Buchanan cet espèce de Vaas / Joker psychopathe qui torture un cadavre cloué à un poteau et entouré de fils barbelés avant de jouer avec sa tête qu'il utilise en guise de marionette... Bref le Colorado sera hivernale et plus sauvage que jamais.



Le Gameplay commence à partir de 3:20