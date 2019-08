C'est encore une nouvelle fois Gamersyde qui a pu capturer 12 min du mode Horde de Gears 5 lors de la Gamescom. Cependant un détail me turlupines il y a des barres de vies au dessus des ennemies quelqu'un sait si c'est une option désactivable ? Pour un jeu comme Gears ça n'en vaut pas la peine selon moi.

posted the 08/21/2019 at 08:13 PM by diablo