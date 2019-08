Actu

Nous nous concentrons actuellement sur la Xbox et le PC. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sortirons pas le jeu sur d'autres plateformes.

C'est lors d'une interview accordé au site windows central que bloober team a révélé que l'exclusivité xbox (pour le marché des consoles) était due au fait qu'il y avait moins de jeux narratifs (que sur ps4) et donc un public à conquérir. Est ce que ça veut dire que l' exclusivité est gravée dans le marbre ? Eh bien non.A voir donc si le succès du jeu aura une influence sur son avenir sur d'autres plateformes.Pour l'heure, Blair Witch sortira sur PC et Xbox One le 30 août et sera disponible day one dans le game pass.[video]http://m.youtube.com/watch?v=ek0Y0Pff9WI[/video]