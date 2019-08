Je viens de tomber sur une vidéo qui permet de voir dans les entrailles de Uncharted 2 en prenant le contrôle de la caméra. Et j'avais jamais imaginé jusqu'ou avait été ND pour la réalisation, surtout sur de longues distances(comme la ville). Vraiment impressionnant. PS : je viens seulement de voir que le garde du musée(que Nate fait tomber du toit à 2m35) ne meurt pas!

Like

Who likes this ?

posted the 08/12/2019 at 11:44 PM by ouroboros4