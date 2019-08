Enfin ! Après la sortie de la 3.6 fin juillet (passée notamment en revue par le joueur du grenier dans son journal de bord ), il aura fallu 2 semaines environ à CIG pour apporter un patch correctif, sciemment nommé 3.6.1, dont la liste des corrections est bien longue S'il reste cependant quelques bugs à corriger ici ou là, c'est un bon tremplin pour la prochaine version, peut-être nommée 3.6.5 et qui elle comportera notammentavec ses 124 mètres de long, le yacht de luxe nommé 890 Jump de chez Origin, mais aussi le premier vrai vaisseau alien, le Defender , d'une nouvelle marque, Banu.Et justement, dans l'épisode Inside Star Citizen de cette semaine, nous avons droit à quelques images du Defender, mais aussi à une belle visite de ce que le 890 Jump proposera, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on pourra y passer des heures : sauna, piscine, spa, panier de basket, billard... Jugez plutôt :A bientôt dans le verse !

08/08/2019 at 10:43 PM by codereferral