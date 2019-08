Surprise, Konami va ajouter 7 autres jeux à la PC Engine mini, il s'agira de :-Draon Spirit-Galaga '88-Genpei Touma Den (The Genji and the Heike Clans)-The Legend of Valkyrie-Seirei Senshi Spriggan-Spriggan Mark 2-SplatterhousePour celles et ceux qui ne savent pas, la PC Engine mini possède des jeux exclusivement en japonais dans toutes les versions (europe et usa) (notamment des RPGs, avec pas mal de dialogue donc) et donc fait le choix de mettre des jeux qui ne pourront pas être joués par le plus grand nombre dans nos vertes contrées, mais là où la bizarrerie continue, c'est que 2 autres jeux ont étés ajoutés... mais uniquement dans la version jap.Il s'agit de Tengai Makyou II (un RPG) et le fameux Tokimeki Memorial (un jeu de drague, premier du genre)...Bref encore un drôle de coup comme seul Konami sait nous en faire...