Une petite nouvelle qui passe assez inaperçu.De nouvelles infos seront dévoilés sur Pokémon Epée et Bouclier, les deux prochains opus de la saga.Pour le moment impossible de savoir si il s'agira ou non d'un nouveau trailer.Rendez-vous donc le mercredi 7 août à 15 heures pour en apprendre plus.

posted the 08/06/2019 at 11:18 AM by ouroboros4