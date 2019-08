Animation chinoise



Actu donghua en France.

source : http://lantredudragonazur.home.blog/2019/08/05/actu-hebdo-du-donghua-du-22-au-29-juillet/ Le site sera beaucoup moins actif pendant une période de trois semaines, il sera même complètement inactif du Vendredi 16 au Dimanche 25 car je n’aurai tout simplement pas accès ni à mon ordinateur ni à internet. Du fait de cette période où je suis relativement sollicitée, j’accumule du retard aussi bien dans le sub que dans la rédaction d’article. Le sub est ma priorité absolue et cela a déjà été compliqué d’arriver à traduire un épisode de The Legend of Qin et un épisode de Nine Songs of The Movings Heavens la semaine dernière. Il est fort probable qu'une seule vidéo sorte cette semaine et il y en aura aucune la semaine suivante. De même, après cette fameuse semaine, il me faudra un peu de temps pour reprendre le rythme habituel. Je suis vraiment désolée pour ces désagréments mais j’ai une vie à côté. Après le sub, la priorité va aux articles actu hebdo.Je n’ai pas grand chose à dire dans cette section si ce n’est que j’ai eu la surprise de constater qu’un bon nombre de Donghua bénéficiaient d’une Vost FR sur le site ADKami dont notammentqui est un des meilleurs animés chinois et qu’il faut absolument regarder quand on s’intéresse à l’animation chinoise. Il n’est pas compliqué de repérer ces animes sur ADKami, leur titres sont tous en pinyin et ça n’a absolument pas les mêmes sonorités que le japonais.Voici une liste de liens Adkami a des donghua VostFRCudpid ChocolateWhite Snake (film)Whited NighttimeSchool Shock B.E.EKiller SevenThe Emperor strategyHow steals 55 kissesThe Outcast[url] http://m.adkami.com/anime/1837[/url]Eudemon QuestFox Sprirt MatchmakerIncarnationLa fleur de Lan Mo[url] http://m.adkami.com/anime/2553[/url]Lu’s TimeMy adorable food goddessUncharted WalkerThe Grand master of the demonic cultivationNu Wu Shen de Can ZhuoThe Legend of Qin[url] http://m.adkami.com/anime/3533[/url]Nine Songs of the Movings HeavensThe King AvatarQuan Zhi Fa ShiThe beauty bloggerSpirit PactTo be HeroTo be HeroinPsychic princessWo de ni tian shen qiMy cultivator girlfriendWu geng jiTales of ExorcismsBerryl et SapphireThe demonic king who chases his wifeTales of Demons and GodsMonster listRakshasa StreetCrystal Sky of Yesterday (film)Bon, à cause du manque de temps, cet actu hebdo et les cinq prochains qui viendront ne seront pas très complets et je vais en plus me limiter à une source pour ces infos.[url] http://space.bilibili.com/6524491[/url]: diffusion d’un clip préparatoire . http://www.bilibili.com/video/av59572939 Le nombre de vu de l’animeaurait excédé les 3 Milliard de vue sur la plate-forme de Tencent.-Diffusion deLe filmsera diffusé le 12 Septembre à la fête de la mi-automne.sera présent au 76 festival du cinéma de Venise.En voici un trailer [url]:https://www.bilibili.com/video/av60564886[/url]Ainsi que des illustrations.mise en ligne des musiques d’ambiance de. Bien entendu, je ne peux pas vous les poster ici. Pour compenser voici une illustration.La production du filmest terminée. Il est sélectionné pour le 44ème festival de Toronto.Diffusion d’un poster defête ses 15 ans et annonce ses projets à venir.Le filmbat des records au box office en ayant dépassé les 100 000 000 d’entrées au box office : Est-ce le signe que la malédiction des films d’animation chinoises au cinéma est en train de se dissiper ? Peut-être bien puisquea aussi eu du succès.Diffusion d’un petit clip fait par AniOne que je trouvais sympa (il y en a d’autres en réalité)Diffusion le 13 Septembre du film d’animationSortie de l’animationIllustrations de. Un trailer viendra bientôt.Encore des illustration depour préparer la sortie de la deuxième saison.[Elle a commencé a être diffusée le Samedi 3 Aout]Diffusion du premier épisode de la cinquième saison deMalheureusement, cette semaine ne se terminera pas en beauté car il faut toujours que la Chine et ses institutions nous rappellent qu’elle est une dictature et que la censure une pratique normale et qui va dans le sens d’un renforcement. Pour vous résumer, les personnes accusées de diffuser des rumeurs en lignes intégreront une liste noire des mauvais citoyens. En gros, toute personne qui nuirait à la morale, à l’éthique du commerce et à l’honnêteté en propageant des rumeurs sur internet sera sévèrement punie avec entre autre des restrictions pour l’accès à internet mais qui peuvent aussi concerner le monde du travail. La validité de cette liste sera de trois ans.