Salut à tous !Je lisais tranquillement les différents articles et commentaires sur le site, et je me suis rendu compte que de nombreux membres étaient passés à côté d'une sortie majeure de cet été ...Injustement boudé, ce produit essentiel , tant pour le respect de la langue française que pour la culture personnelle de chacun, ne semble pas faire fureur au près de nombreux membres de la communauté.Et ce, malgré un lancement à petit prix.C'est vraiment dommage !Faites vous plaisir, ce n'est pas cher et bénéfique pour tous (lecteurs comme rédacteurs)