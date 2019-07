Me voici de retour pour vous parler d’un RPG que j’ai terminé, mais cette fois pas sur le ton de la découverte, puisque vous avez forcément au moins entendu parler de cette série sur le site. Eh oui, je me mets « seulement maintenant » à la grande saga des Legend of Heroes de Falcom, en commençant doucement par les Trails in the Sky, série qui m’avait déjà tapé dans l’œil à l’époque (d’ailleurs j’ai utilisé une des premières versions sortie sur les PC japonais à l’époque, et non pas la version Steam par exemple) mais où je n’avais pas avancé bien loin faute de pouvoir comprendre la langue (depuis, je l’ai étudié à la fac). Au final, je n’ai fait le First Chapter qu’il y a quelques années, et je cherchais l’occasion de faire la suite. Du coup, n’ayant pas encore fait la trilogie complète, je ne parlerais pas de celle-ci dans son intégralité, mais je voulais quand même faire un petit billet (de trois pages tout de même… désolé hein, je peux pas m’empêcher de faire des pavés -_-’) pour donner mon ressenti sur ce Second Chapter.Pour une fois je ne m’attarderai pas dans le détail en décrivant le gameplay ou le déroulement du jeu, je ne fais pas un test cette fois-ci (ni les autres fois, mais voilà), je ne fais que donner mes impressions. Si vous ne connaissez pas la série et qu’elle attire votre curiosité, je vous invite plutôt à poser vos questions en commentaire pour en parler !Sora no Kiseki FC (j’aime bien la sonorité du nom japonais, et pis c’est plus court) m’avait déjà enchanté quand je l’ai fait (bon, je partais aussi déjà à moitié conquis, tellement ce que j’avais vu du jeu m’avait plu), et j’ai évidemment rencontré les mêmes sensations dans ce second chapitre. Normal, il s’agit grosso modo du même jeu, puisqu’il reprend au moment exact où le FC s’est terminé et ne change ni d’aspect graphique, ni de gameplay, même s’il y a quelques ajouts pour ce dernier.J’ai même limite trouvé ça un peu dommage d’ailleurs, j’espérais un peu plus de nouveauté, notamment dans les endroits que l’on visite, mais on passe le plus clair de son temps à revisiter les 5 régions du royaume de Liberl, ce qui est très plaisant pour la nostalgie, mais s’avère vite lassant s’il n’y a que ça à visiter. Les nouvelles zones se comptent sur les doigts d’une main et ne sont pas super intéressantes, même pour le donjon final finalement très linéaire. Idem pour les personnages jouables, on retrouve les anciens mais peu de nouveaux (Anelace, Kevin, et Josette vers la fin du jeu, et on ne les a malheureusement pas souvent dans l’équipe). Falcom s’est montré au moins plus généreux sur les musiques, et le nombre de pistes de l’OST passe du simple au double, puisqu’on retrouve la majorité des pistes du FC.Une fois de plus, les thèmes sont de très bonne qualité, et j’ai apprécié tout particulièrement le, très rafraîchissant et qui donne envie de voyager, ou leavec les mêmes sonorités jazzy que celui du FC en un peu plus nerveux. Les autres thèmes de combat sont aussi très sympas, mais déjà le jazzy est abandonné au profit duou du sempiternel, des styles qui deviendront prédominants dans les épisodes suivants et d’ailleurs dans toutes les productions Falcom, à mon grand regret (pas parce que je les aime pas, au contraire, mais voilà, ça tue la diversité, tout ça).Comme je le disais, le gameplay ne change pas vraiment non plus et ne propose que des améliorations de choses déjà existantes (meilleures orbes, quelques techniques en plus, les attaques combinées, et c’est à peu près tout). Dommage, j’aurais aimé qu’ils aient un peu plus d’audace à ce niveau et essayent de varier un peu les situations ou de rajouter des mini-jeux. Car se contenter de balade sur la map + combats + cutscenes (tellement longues qu’elles cassent parfois le rythme), avec pour seul objectif annexe les quêtes de guilde (qui ont le mérite d’être toujours scénarisées et bien écrites, à défaut de renouveler le gameplay), ça reste finalement assez redondant et manque un peu de fun face aux FF ou Tales of (les premiers, ceux qui avaient un univers vaste et des vraies quêtes annexes/mini-jeu…).Idem pour le système de combat, qui reste simple à prendre en main, mais aurait gagné à être justement un peu plus complexe, comme le système d’orbes qui est toujours sympa mais offre bien moins de possibilités que les matérias de FF7. D’une manière générale, le système de combat fonctionne avec des idées éprouvées qui marchent, mais manque un peu d’originalité par rapport à une époque très généreuse là-dessus, avec les Grandia, Wild Arms, Baten Kaitos ou Shadow Hearts (pour citer d’autres jeux en tour-par-tour) qui avaient tous leur particularité de gameplay. Cela dit, au moins, le jeu n’est ni trop facile ni trop dur, avec suffisamment de challenge dans certains combats pour obliger le joueur à réfléchir un peu à sa stratégie (j’ai quand même ragé sur certains boss dont Renne, complètement overcrackée sur certains fights).C’était déjà des choses que je pouvais reprocher au FC, et c’est du coup dommage que cette suite manque d’évolution par rapport à celui-ci. Mais je suppose qu’il faut se dire que la trilogie ne fonctionne pas comme une « suite » classique et qu’il s’agit plutôt d’un même gros jeu divisé en trois parties (tiens mais, ce serait pas comme… nan, impossible, celui-là c’est une arnaque, il y avait un seul jeu au départ et ils l’ont divisé en plusieurs parties pour le fric, c’est pas pareil… oh waitLa principale différence va donc se jouer sur le scénario, que l’on va aborder tout de suite.Honnêtement, ce n’est pas forcément ce que j’ai préféré du jeu. Il est loin d’être mauvais, juste pas vraiment surprenant. Et il met une plombe à décoller…Alors, j’admets que d’une manière générale, les tropes utilisés par le jeu ne sont pas ceux qui me passionnent. De mystérieux phénomènes aux 4 coins de Liberl, qui mènent à la rencontre des différents membres d’une sombre organisation, qui elle-même agit pour récupérer des artefacts antiques et réveiller les reliques d’une civilisation disparue (et bien entendu 100 fois plus évoluée que l’actuelle) pour punir les vilains humains d’être relous à se faire la guerre tout le temps et à être « faibles », et en profite pour jouer avec notre groupe de héros pour les guider à eux alors qu’ils pourraient les tuer dès le début et éviter ainsi tout problème futur (genre, les voir ruiner au dernier moment tout leur plan. Ah non, ça aussi ça faisait partie du plan… mais on ne sait pas pourquoi). Évidemment, presque chaque membre de l’organisation a « comme par hasard » un lien avec chaque personnage de votre équipe, parce que c’est bien sûr la seule façon de construire des antagonistes intéressants (Bref, tout ça fait très cliché « Tales of », on est vraiment dans la même veine, avec les avantages et inconvénients que ça peut avoir. Mais la différence, c’est que tout ça est mieux écrit (encore heureux, car les dialogues représentent presque la moitié du temps de jeu !)Alors par « bien écrit », j’entends par là que les personnages et le scénario dans son ensemble sont plutôt cohérents. Bon, je rigole un peu parfois des incohérences du genre un ascenseur considéré comme une invention nouvelle et étonnante par les héros, quand des aéronefs de tout genre sillonnent les cieux sans que ça ne surprenne plus personne. Mais ce que je veux dire, c’est que tout dans le scénario à une logique, ou presque. On ne sombre pas trop dans les clichés agaçants ou la facilité d’écriture, même si ça arrive un peu part momentIl y a tout de même quelques scènes que j’ai trouvé un peu inutiles, et notamment tout le chapitre 8 où il faut ENCORE refaire tout le tour de Liberl… Franchement, ils auraient pu nous épargner ça.Autrement, on peut féliciter Falcom d’avoir poussé le vice jusqu’à inclure des lignes de dialogue voire des scènes spécifiques pour chaque situation en fonction des personnages présents dans votre équipe. Sans oublier les nombreux NPC dont les dialogues changent régulièrement en fonction de l’avancement du scénario… Et comme je le disais, le tout reste globalement de qualité (ce qui n’empêche pas les personnages de dire régulièrement des évidences pour le joueur, du genre « il est fort probable que ce soit machin le coupable » alors qu’il n’y a pas d’autre piste possible, ce qui est un brin agaçant à la longue), et met en avant un peu plus subtilement que d’habitude le caractère de chaque personnage.Tout ça rend le jeu et les personnages très vivants, mais forcément l’inconvénient est que les dialogues eux-même sont extrêmement longs et bien trop nombreux à mon goût, mais ont au moins le mérite de ne pas être trop répétitifs d’être plaisants à suivre, avec des répliques qui font régulièrement sourire.J’ai été d’ailleurs content de retrouver le ton léger et frais du FC, au moins en début d’aventure, même si bien sûr le scénario de ce SC est plus « sombre » du fait que l’on explore un peu plus le passé des différents personnages (autant allié qu’ennemis). J’accroche beaucoup à l’univers des Kiseki, qui s’éloigne des habituels setup de fantasy ou de SF en se situant à une époque proche de ce qui pourrait être une révolution industrielle, avec cette ambiance positive et joyeuse qui donne envie de voyager. Une ambiance qui commence déjà à décliner avec le SC, et qui aura vraisemblablement disparu dans le reste de la série pour se concentrer uniquement sur une dramaturgie poussée à l’excès. Si c’est le cas, ce serait vraiment dommage… Enfin, on verra.J’ai trouvé aussi une certaine intelligence dans le traitement des personnages. Bon, on n’est pas au niveau de ceux d’un FF6-9 ou d’un Xenogears, mais on reste, encore une fois, dans le haut du panier par rapport aux Tales of et consorts, dont les personnages m’ont toujours paru trop caricaturaux pour être pris au sérieux.J’ai d’ailleurs particulièrement aimé le traitement d’Estelle (qui était déjà mon perso préféré du FC), qui n’est pas juste la fille pleine d’énergie qui fonce sans réfléchir comme elle semble l’être au départ. Elle se donne des airs, doute, se rend compte qu’elle se ment à elle-même, avance tout de même, apprend de ses erreurs, mais reste fidèle à son tempérament et ses convictions…. Un personnage très humain donc, qui s’éloigne des personnages stéréotypés de ce genre de productions. Après ce n’est pas forcément le cas pour tous, et Renne par exemple m’a paru être un cliché plus agaçant qu’autre chose.