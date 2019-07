La dernière annonce de Konami au sujet de Pro Evolution Soccer 2020 fait mal au portefeuille d'Electronic Arts avec une chute de son action.



Bien que Konami ne possède plus beaucoup de licences pour réussir à briller dans le monde du jeu vidéo, l'éditeur japonais mise gros cette année sur sa simulation de foot maison en s'offrant des licences de prestige.



Dernière en date, la Juventus de Turin a su marquer les esprits en annonçant qu'elle empêcherait la concurrence d'utiliser le nom, l'écusson et le maillot officiel du club champion d'Italie.



Bien que cela n'influe en aucun cas sur le gameplay proposé par FIFA 20, cette annonce a eu un effet inattendu avec la chute en bourse de l'éditeur américain. Selon CNBC, la valeur d'EA a chuté de 660 millions de livres en raison d'une baisse du cours de ses actions de 3,28%. Elles représentent maintenant 22,1 milliards de livres contre 22,76 milliards de livres quelques heures plus tôt. Les actions de l'éditeur américain étaient à 74,46 £ mardi matin à 9h30 avant de tomber à 71,42 £ à 11h.





Une situation qui prouve à quel point les licences dans un jeu de foot ont une véritable importance aux yeux des joueurs (et des actionnaires) et qui peut conforter Konami dans la stratégie mise en place à l'occasion de l'arrivée de Pro Evolution Soccer 2020.