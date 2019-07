Arcade

ATV Slam propulse les courses de véhicules tout-terrain (VTT) à un tout autre niveau. La plate-forme de mouvement développée sur mesure permet aux joueurs de faire l'expérience de tous les obstacles comme s'ils se trouvaient sur la piste. Des environnements exotiques, des effets de vent, des graphismes d'une qualité nette fournis par ‘Unreal Engine 4’, une bande-son à 2.1 et un système d’intelligence artificielle stimulant garantissent aux joueurs de l’adrénaline.



La borne est sensationnel et épatera les joueurs de n’importe quel endroit. Présenter par un quad réaliste grandeur nature avec d'énormes roues allumées, un moteur chromé, des couleurs éclatantes et de superbes effets de lumière sollicitant l'attention des joueurs. En ATV Slam, les joueurs doivent courir jusqu’à la ligne d’arrivée, en réalisant des cascades et en évitant les obstacles, tout en gagnant ces points d’amélioration essentiels pour la prochaine course riche en actions.

Google traduction

- Écran de 47 pouces- Nouveau système de mouvement à base de cylindre pneumatique- 10 environnements- 5 personnages et 5 véhicules- 3 modes de jeux différents->- La vidéo de présentation (nouvelle)- La vidéo de gameplay (3/01/2019)