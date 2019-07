J'ai pris le risque il y à 2/3 semaines de commander une RX 560 sur AliXpress car le prix était plutôt intéressant (53,18€ fdp in), histoire d'upgrad un chouilla mon pc...L'article n'est malheureusement plus disponible article en question "RX560" Voilà la gueule du colis reçu ce matinMais tout semble ok malgré tout!Enfin je pense? Pas très calé hardware, mais pour le moment tout semble rouler comme sur des roulettes...Edit : Pour les plus calé, j'ai cru comprendre qu'on pouvais la "débrider" en quelque sorte? unlock shaders