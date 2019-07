Mon marathon Stranger Things saison 3 s'achève à l'instant même et je vous donne mon avis à chaud.

Tout d'abord, quel plaisir de retrouver ses jeunes acteurs si attachants avec quelques années en plus.On sent que le traitement et les plans les font passer pour des jeunes ado, avec des amourettes par-ci par-là et le côté féminisme SJW de rigueur avec NETFLIX.Le groupe est scindé en deux, avec une large préférence pour le groupe Steeve-Dustin qui m'a bien fait marrer.Hooper, Joyce, le journaliste chauve et Alexei cassent la baraque.Les nouveaux perso sont plus mis en avant, comme Billy, avec ses flashbacks, mais ça ne prend pas, la petite soeur de Lucas qui est insupportable au possible.D’ailleurs où sont passés les autres enfants comme Eleven qui ont un pouvoir, ils sont introduits en saison 2 et là aucune trace d’eux !Au niveau scénario, c'est là où ça pêche, je trouve que ça tourne en rond, c'est le même schéma que les précédentes saison, on a d'un côté les méchants Russes qui sont caricaturés au possibles, certes la période s'y prête, mais j'ai limite eu l'impression de faire face à une parodie qu'autre chose.J'ai pas compris où les russes voulaient en venir et surtout pourquoi, comment ils savent qu'un portail existe.Niveau esthétique la série envoi du lourd, c'est magnifique, des néons partout, un ciel flippant et des effets spéciaux qui valent le détour, bien que je préférais la version fumée du flagellateur de la saison 2 à cette version organique version demo gorgon.La bande son je l'ai trouvée moins bonne que les 2 premières saison, c'était une des forces de la série.Pour finir, le season final était excellent, 1h20 que j'ai pas vu passée avec une scène finale assez émouvante quand eleven lit la lettre d’Hooper laissé pour mort, qui s'avère être vivant dans la scène post générique, où du moins largement suggéré.J'ai peur pour la suite de la série, la fin laisse présager qu'eleven va retrouver ses pouvoirs et tomber sur Hooper emprisonné en Russie avec un demo gorgon sorti de je ne sais où vu que le seul portail est censé être à Hawkins.Si je devais faire un classement ce serait saison 2>1>>3.En résumé je suis plutôt déçu par cette saison 3 malgré un final de folie, des scènes d’humour qui ont fait mouches et le duo Steeve-Justin.Et vous, qu'en avez-vous pensé ?