Putain quel anime! quel manga! quel studio! Juste merci pour tous ces moments, c'est juste dingue comment cet anime arrive à me faire ressentir des choses.En termes de séries/animes, j'avais deux grandes attentes en 2019 : Games of Thrones saison 8 et SNK saison 3. Le premier a probablement détruit toute l'aura autour de GOT, la saison 3 de SNK a quant à elle magnifier le manga. J'ai pas de mots, sincèrement. Je lui mets 19/20 à l'aise. Donc simplement merci à Wit Studio