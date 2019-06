Bandai Namco a annoncé pour lundi prochain à 14H (en France) un nouveau live consacré à la série Super Robot Taisen.Le résumé du contenu du live nous précise qu’ils présenteront de nouveaux goodies certainement des nouvelles figurines de chez Bandai Spirits.Ce qui nous intéresse se situe à l’endroit surlignéCela peut être des informations sur leur jeu gatcha SRT Cross Omega ou leur nouveau jeu mobile SRT D.D mais généralement à chaque fois qu’un nouvel opus de la franchise est annoncé, il reste flou sur le contenu du live.Sachant que Terada le producteur de la série sera présent.Au rôle de guest de ce live, on retrouvera deux seiyuu:Youhei Azakami qui a doublé des rôles mineurs et Kenji Akabane connu notamment pour son doublage de Koji dans Shin Mazinger Z.Enfin on peut spéculer sur l’annonce de Super Robot Taisen OG 3rd vu que cela fait un moment que SRT OG Moon Dwellers est sorti .Et surtout qu’une nouvelle figurine du SRX par le constructeur Riobot a été annoncé sachant que généralement les produits autour de la série sortent lorsque un nouvel opus arrive.