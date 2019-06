Il s'agit du producteur de Horizon : Zero Dawn, l'un des grands succès de l'année 2017, qui nous a donc quitté le 10 juin dernier, à l'âge de 44 ans. Il a également participé au développement de Killzone : Shadow Fall paru en 2013 et travaillait activement aux prochains projets du studio néerlandais.





Employé par le studio d'Amsterdam depuis janvier 2011, ce diplômé de l'université de sciences appliquées était chargé de la coordination et de la supervision de tous les jeux de Guerrilla Games. Il avait commencé sa carrière comme programmeur C++ dans différentes industries avant de rejoindre Guerrilla Games en tant que producteur en chef début 2011, travaillant dans la foulée sur les contenus additionnels de Killzone 3, puis sur Killzone Shadow Fall et bien entendu Horizon Zero Dawn, jouant ainsi un rôle important dans la transformation du studio.