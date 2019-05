La semaine dernière, Dead Island 2, le titre de THQ Nordic a redonné des signes de vie, et pas des moindres. Le jeu est annoncé "toujours en développement", mais il semblerait que cela soit plus que ça.



Prévu initialement pour l'année 2015, Dead Island 2 a été de nombreuses fois repoussé malgré un trailer qui a beaucoup fait parler de lui lors de l'E3 2014. Aujourd'hui, il semblerait que cette mauvaise passe soit derrière le studio, puisque le jeu fait de nouveau surface. En effet, le titre est apparu sur le Xbox Store Américain, sous une date pour l'instant indéterminée, soit le 31 décembre 2019. On peut donc s'attendre à une sortie fin 2019 ou début 2020 surtout que le titre en profite pour lancer ses précommandes sur de nombreuses boutiques.



Je me disais bien que les choses s'accélérerai sur ce Dead Island 2, THQ Nordic lui ayant donné signe de vie en amont de l'E3 ce n'était donc pas un hasard. J'espère que le titre fera son retour à l'E3 2019 avec une date de sortie.