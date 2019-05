Hier nous apprenions via le compte Twitter dequi n'est qu'autre que le Président de SIE et de Worldwide Studios, sa venue chez l'équipe de, le studio derrière Resogun ou encore Materfall dernièrement.Aujourd'hui c'est au tour du grand studio de, qui avant de créer Control, multiplateformes, était proche depuis des années maintenant de Microsoft, notamment pour leur collaboration sur les jeux Alan Wake ou encore Quantum Break sur Xbox One.Alors, on ne sait bien entendu pas les raisons pour lesquelles Shuhei a entamé cette tournée, bien qu'on imagine qu'il s'agisse certainement d'apporter de nouvelles images de ces jeux pour un potentiel State of Play imminent de plus grosse envergure.Ou bien de potentielles discussions pour agrandir Worldwide Studios, oui, il y a quelques jours Sony s'est exprimé davantage sur l'avenir de PlayStation et se sont notamment exprimés sur leur volonté desimple coïncidence ? Il n’est en tout cas pas anodin que le président de Sony Interactive Entertainement fasse le déplacement en personne, wait & see comme on dit !