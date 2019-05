Voilà c'est très bientôt l'E3 et il n'y a aucunes fuites actuellement ça reste calme et donc j'ai décidé de faire un petit article "prédiction" de l'E3 2019 on va donc commencer avec Microsoft puisqu'il dégainent en premier. Et honnêtement je pense pas y voir grand-chose mais ça vaudra quand même le détours !1. Halo InfiniteOn devrait en apprendre plus sur Halo Infinite, j'imagine pas réellement du gameplay plus une sorte de Story Trailer in Engine avec leur nouveau moteur le Slipspace Engine.2. Gears 5Là ça sera bien plus croustillant, on aurait le droit a un extraît de gameplay issus de la campagne + date de sortie fin 20193. Ori and the Will of Wispslà ça me paraît évident on ne va pas y échapper, petit trailer avec une date de sortie proche.4. BattletoadsDLALA et Rare vont nous montrer ce qu'ils savent faire de leurs 10 doigts + date de sortie fin 20195. Minecraft DungeonsUne conférence E3 sans Minecraft chez Microsoft ? Pas possible on va y avoir droit, Trailer + daté début 20206. Wastland 3Wastland 3 à déjà été confirmé par InXile pour paraître à la conférence E3 chez Microsoft, Gameplay + daté 20207. The Outer WorldsEncore une évidence Obsidian devrait dévoiler un Trailer et la date de sortie qui devrait être très proche.8. New IP Ninja TheoryOn devrait enfin voir le prochain jeu de Ninja Theory qui d'après des rumeurs serait un jeu d'action de mêlée avec de la coopération à 4 joueurs. Gameplay + date 2020.9. Un nouveau DLC de Forza Horizon 4On devrait donc avoir droit à un Trailer de la plus grande extansion de Forza Horizon jamais vu. Avec une sortie prochaine en 201910. Nouveau jeu annoncé par Microsoft Global PublishingCela pourrait être une nouvelle adresse IP comme un nouveau Killer Instinct, ou un nouveau Alan Wake ou un nouveau Sunset Overdrive ou Perfect Dark ... Difficile a dire mais ils ont encore quelques projets dans le sac.en parlant de Global Publishing il serait possible d'avoir un trailer de gameplay de Age of Empires IV en développement par Relic Entertainment.Vous remarquerez que beaucoup de Studios sont sur des projets de petites et grandes envergures. Rare ont confirmé être peu présent a cet E3, ils n'auront certainement pas de nouvelles choses à dévoilé l'Update Anniversaire de Sea of Thieves venant tout juste de sortir ils n'auront rien à montré sur scène mais , ils seront quand même présent sur le salon pour lâcher quelques infos sur le contenu futur de Sea of Thieves. Quand a Initiative ( ils sont très actifs ces temps et seront également présent à l'E3 mais pas pour présenter leur futur projet ). L'équipe RPG de Playground Game travail d'arrache pieds sur leur prochain projet qui devrait être Fable IV mais je ne m'attends pas à le voir de si tôt. Undead Labs recrute activement pour réaliser State of Decay 3 ( ils ont recruté + de 30 personne et compte maintenant une centaine de membres et ils vont prochainement relancer une vague de recrutement. Ils comptent faire de State of Decay 3 un vrais AAA ambitieux donc on en entendra pas parler avant un moment). Quand a Compulsion Games ils sont toujours en contrat avec Gearbox sur les 2 derniers DLCs de We Happy Few.Double Fine ( avec un trailer de Psychonauts 2 + date de sortie 2020 ) Moon Studio ( + présentation d'une nouvelle IP ) et IO Interactive avec pourquoi pas une nouvelle map gratuite pour Hitman 2 disponible tout de suite et sortie dans le Gamepass.Ensuite il y aura quelques tiers en vracCyberpunk 2077 ( Nouveau Gameplay + 2020 ) + Teaser du Nouveau jeu de CD ProjektDying Light 2 ( Gameplay + date de sortie fin 2019 )Dino Crisis Remake ( trailer + 2020 )CONTROL de Remedy ( Story Trailer )The Last Night ( 2020 )Le DLC de Cup Head ( Petit trailer de 30 secondes avec la date )La New IP de Play DeadEt là c'est la Fin... mais tout a coup.Juste un Teaser de quelques secondes et + d'infos à la conférence Ubisoft.