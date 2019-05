Annoncé comme le messie des jeux services TPS à la Destiny par EA et Bioware, Anthem n’a malheureusement pas su conserver son public de départ, la faute à une progression totalement bancale de vos personnages, un manque de contenu flagrant et des bugs plutôt horripilants.



On pensait tous que le développeur allait redresser la barre à grands coups de mises à jour, mais rien ne se passe comme prévu, les persos sont toujours buggués jusqu’à la moelle, le contenu se fait attendre, et… les joueurs se barrent en masse!



Bref, c’est un bel échec mais EA pourrait bien tenter de sauver les meubles avec une annonce de taille: le passage en Free-to-Play d’Anthem! Une rumeur qui commence à méchamment grossir sur le net, avec une annonce qui serait planifiée pour les EA Play des 8 et 9 juin à Los Angeles, en amont de l’E3.