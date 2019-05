Hier, nous avons appris que Microsoft et Sony s'associait, j'en avait déjà fais un petit article que vous pouvez retrouver ICI J'ai vu beaucoup de commentaires dire que Microsoft s'associait avec Sony ainsi que Nintendo pour contrer Google et Amazone ou d'autres acteurs. En réalité ce n'est pas vraiment le cas Microsoft voit en Sony et Nintendo de gros clients pour leurs infrastructures et Sony et Nintendo y voient une opportunité de s'adapter au futur marché. Mais pourquoi l'un comme l'autre avoir choisi Microsoft plutôt que Google ou Amazone et bien la réponse provient de ce site On peut y voir en quelque Graphique que le Cloud de Microsoft est le plus implémenté sur la surface du Globe ( ils viennent actuellement de construire 2 Data Centers supplémentaire en Afrique )voici quelques autres graphique que vous pourrez retrouver sur le siteAvec ce partenariat Sony s'assure de pouvoir s'adapter à un nouveau marché à travers les services ( PN+ / PSNow ) dont ils disposent. Ils bénéficieront également de tous les outils Microsoft Game Stack comme Havok, Simplygon, Azure Playfab ( pour tout ce qui est rapidité de Matchmaking ) Ainsi que les nouvelles Technologie Microsoft AI ( les I.A nouvelles génération par les équipe de recherches de Microsoft ), Projet Triton...Tous ces outils de développements seront mis à disposition de Sony ce qui devrait si Sony le souhaite favoriser le Crossplay entre PC / XBOX / PS4.Maintenant comment voir l'avenir ? Et bien c'est difficile à dire la vente de Hardware comme les consoles ne sera plus un élément clé pour les constructeurs, le centre de cette équation sera donc le cloud et les services. Microsoft c'est déjà bien implémenter avec son Gamepass qui représente déjà à lui seul 30% du revenu de la branche XBOX et 9.5 Millions d'utilisateurs et ce, sans proposer l'expérience complète à travers le PC et xCloudSony quand à eux devront convaincre les consommateurs sur le long terme pour que l'utilisateur renouvelle ses abonnements PSNow + PS+ tous les mois et Sony devra obligatoirement s'adapter a ce que propose le Gamepass c'est a dire des jeux First Party Day One et convaincre des tiers ( qui auront + tendances à excepter de proposer leurs jeux dans le service selon le parc d'utilisateurs Installés ) C'est là que ça va être compliqué pour Sony qui était habitué a proposer des jeux avec un contenu purement solo, ils vont devoir se diversifier ( et proposer toujours plus de contenu original dans leur service comme Microsoft, ils vont certainement devoir acquérir quelques- studios et autres deals pour sortir de leur Zone de confort et proposer du contenu qui tient sur la durée comme du game as service ( Sea of Thieves ) , ou du multijoueurs avec du suivi sur le long terme. On voit déjà à travers le State of Play que Sony va proposer du contenu multijoueur avec l'annonce de Predator une sorte de jeu ou un joueur incarnera le chasseur et une escouade d'autres joueurs les chassés.Donc ne croyez pas que la rivalité se termine ici. Microsoft voient Sony comme un client et Sony voient Microsoft comme une opportunité de s'implémenter plus dans le marché car il y a 2 Milliards de joueurs sur cette planète a travers PC / Consoles / Smartphones. Mais a titre personnelle je pense qu'un jour les 3 gros acteurs principaux que sont Sony, Nintendo et Microsoft créeront un seul et même écosystème sur lequel chacuns éditeront leurs propres jeux. Et il couperont de manière équitable la poire en trois.