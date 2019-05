Evoqué par le biais de nombreuses rumeurs, le jeu Justice League développé par les équipes de Rocksteady semble se confirmer aujourd'hui.

Silencieux depuis de très longs mois maintenant, les équipes de Rocksteady pourraient avoir données une confirmation de leur projet via la mise en ligne d'un Tweet posté par un nouvel employé.



Heureux de pouvoir intégrer les rangs du prestigieux studio, Eddie Stubbington a mis en ligne une déclaration pour annoncer sa prise de fonction dans l'équipe de Quality Assurance. Alors que cette annonce aurait pu passer inaperçue, ce dernier a ajouté une étrange illustration qui a mis le feu à internet.



Durant quelques heures, le tweet était accompagné d'une image mettant en scène des héros et méchant de l'univers DC, une situation qui n'est pas sans rappeler la dernière rumeur publiée sur le net.



Sans doute rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, l'intéressé a rapidement modifié son annonce pour remplacer l'image par un gif de Jonah Hill en train de crier. En attendant une éventuelle annonce lors du prochain E3, nous vous laissons profiter du Tweet en question.



https://mobile.twitter.com/Jsig212James/status/1126878693316382721/photo/1



Je vous met l'adresse en lien vu que je suis sur portable j'arrive pas à mettre l'image.



Par contre c'est possible que le gars est supprimée l'adresse depuis x)



Sinon, pour rappel, la team d'Origins devrait aussi faire une annonce probablement en amont de l'E3 pour annoncer selon les rumeurs un jeu Batman avec pour méchant principaux"La Cour des Hiboux". Des t-shirt avec des hiboux ou autre concept art avait été plus ou moins teaser en décembre 2018.

