Mauvaise nouvelle pour ceux qui voudront jouer au nouveau Ghost Recon en solo. Le jeu bénéficiera d'une connexion permanente pour être jouer correctement et ce même en solo !



En effet, à la demande d'un joueur sur Twitter pour savoir si le jeu serait jouable sans connexion internet,

la réponse est sans appel



"In order to provide the best experience to all players, an internet connection is required to play."



La messe est donc dite pour les joueurs solitaires, qui devront tout de même se connecter au réseau pour profiter de leur dernière acquisition, à l'instar de ce qui se pratique déjà sur The Division ou Rainbow Six Siege...



Que la nouvelle vous réjouisse ou non, Ghost Recon : Breakpoint sera disponible à partir du 4 octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One



Du gameplay pour ceux qui l'aurait manqué