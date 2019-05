Sakaki est certainement le meilleur joueur du monde actuel de DMC V. Technique, stylé et chorégraphe dans l'âme (comme tous bons fans de jeux d'actions) il nous livre le meilleur combat vs Vergil à ce jour et sûrement une des meilleures vidéos de Devil May Cry depuis le 3 (et dieu sait que je suis une encyclopédie là dessus).



En espérant que les fans de la bagarre kifferont.