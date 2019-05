profile

description : 1969 est l'année de naissance de Konami. Véritable éditeur référence à partir des années 80, moment où la société de Kagemasa Kozuki se met aux jeux video : Castlevania, Contra, Silent Hill, Metal Gear, Gradius, Pro Evolution Soccer... Mais Konami c'est d'abord un des plus fidèles alliés de Nintendo pour les générations 8 et 16 bits. La compagnie ne se met à développer chez Sega qu'en 1993 (Rocket Knight Adventure, TMNT, Castlevania...). Le début des années 2000 sonne un gros tournant celui qui fera de Konami un développeur actif chez Sony (Metal Gear Solid, Silent Hill, Zone of the Enders...).