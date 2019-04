Avec la Maj Anniversaire du 30 Avril qui se rapproche, Rare on parlé d'une des nouvelles fonctionnalités de Gameplay émergent de Sea of Thieves le Harpons ( on sait qu'il y aura désormais 2 canons à Harpons sur chaque types de Navires. Le Harpon sera un outil jouant sur la physique du jeu, il sera utilisé dans divers situations par les joueurs.Des joueurs sont même parvenu a s'en servir pour grimper à la verticale avec le navire sur les éléments du décorsd'autres ont également imaginé un concept sur Reddit pour faire un pod racer en attachant un Sloop à 2 Galions et l'extrémité des 2 Galions ensembles ( pourquoi pas après toutPour l'avoir testé en Insider je trouve cette nouvelle mécanique vraiment Cool j'ai un peu discuté avec un développeur, je lui ai dis qu'en accrochant mon harpon en haut d'une falaise j'aimerai beaucoup pouvoir descendre avec un système de Tyrolienne et il m'a dit qu'il retenait l'idée et allait en faire part au reste de l'équipe.