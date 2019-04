Microsoft doit l’avoir terriblement mauvaise depuis qu’il a vu Google entrer avant lui sur le marché du jeu en streaming avec sa Stadia, lui qui envisageait de faire de cette technologie l’un des atouts majeurs de sa Xbox Scarlett! Du coup, le constructeur américain ne se prive pas d’une occasion pour balancer de grosses punchlines à destination de son concurrent direct, et la dernière en date nous vient de Mike Nichols, Chef Marketing, qui indique dans une interview au Telegraph: "Les concurrents émergents comme Google ont une infrastructure cloud, une communauté avec YouTube, mais ils n’ont pas le contenu !" J'ai pas mis le reste de l'article car je trouve que le site en question trolle allègrement Microsoft en disant en gros que Microsoft parle de contenu mais qu'il n'ont pas su alimenter suffisamment leur console en exclu pendant 6 ans, le principal de cet article est l'avis de Microsoft par rapport à Google Stadia bien entendu et pas leur clash envers MS.

posted the 04/12/2019 at 11:42 AM by xslayer750