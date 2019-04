Bonjour à tous !



Les infos révélées sont à prendre avec des pincettes, mais si près du reveal officiel du jeu je pense que l'on peut les considérer comme bonne.



Selon un article de Reddit des détails du jeu ont été publiés à l'origine par un développeur sur ResetEra, bien que le message ait depuis été supprimé, les détails du jeu ont été collectés et publié.



Donc en vrac :



- Un gameplay similaire a Dark Soul's, Sekiro (Je pense sans la difficulté de ses deux titres).



- Les joueurs se sentiront vraisemblablement comme un Jedi en apprenant à parer les attaques imminentes.



- On dit que le jeu se déroule sur plusieurs planètes, bien que ce ne soit pas un monde complètement ouvert.



- Les joueurs seront équipés d'un droïde compagnon sac à dos et pourront même courir le long des murs et effectuer des mouvements style parkour.



- On dit que cela ressemble le plus à Jedi Knight et à Force Unleashed en termes de style, mais avec un peu d’Uncharted ajouté.



- La fuite suggère que vous incarnez un personnage masculin tout au long de l'aventure.



- Développé sous Unreal Engine et non Frostbite.



Perso je m'attendais même a un style For Honor dans le gameplay a voir comment cela rend manettes en main, mais ils m'ont l'air sur la bonne voie si l'histoire suit la route avec des choix, fins multiples etc j'en serai encore plus ravis !



Bon c'est mon premier post sur ce site, excusez moi d'avance des potentiels fautes et autres petites maladresses.

Qu'en pensez vous ? Nous en serons plus samedi 20h30 pour le reveal complet avec j'espère a la clé une séquence de gameplay et pas juste un trailer.