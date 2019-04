Retro Gaming

L'Histoire de mon Commodore 64, c'est aussi l'histoire de Commodore tout court !



Du PET 2001 au Commodore 64 en passant par le VIC-20, revivez la vie trépidante de Jack Tramiel, son fondateur. Le rachat de Mos Technology, ses luttes internes avec Chuck Peddle ou encore Irving Gould, sans oublier son incroyable sens du business.



Bien évidemment le tout est entrecoupé de mon histoire personnelle avec la quête de cette machine mythique.



Et comme je suis le roi de la digression, on va parler d'Atari 2600, de Videopac ou encore de mille et une choses complètement inutiles !