"Les revoilà enfin ! Alex Kidd in Miracle World et Gain Ground débarquent sur Nintendo Switch™ au prix de 6,99€ à l’unité. Notre chouchou Alex Kidd revient pour détruire des rochers, ramasser des objets et jouer à chifoumi ! Cette version SEGA AGES fait le plein de changements dont un nouveau système de classement, l’option retour en arrière, deux modes défis et Contre-la-Montre. YOUPI.



Quant à Gain Ground, les joueurs retrouveront une version arcade fidèle au titre d’origine avec un mode All-Member qui débloque 20 personnages, un mode coop jusqu’à trois joueurs. Ce n’est pas tout, le jeu dispose aussi d’un mode facile, d’un système de classements en ligne et d’un mode d’affichage vertical.

Pour plus d'information :